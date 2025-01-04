Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,647.10
BTC/USDT
98,290.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Berlin’de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

Erbil Başay  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Berlin’de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Filistin’e destek vermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yüzlerce kişi Schöneberg semtinde bulunan Kleistpark metro istasyonu yakınındaki meydanda toplandı.

Buradan yürüyüşe geçen göstericiler "Katil İsrail", "Filistin’e özgürlük", “İsrail terör devleti", "Biz binleriz, biz milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz", "Çocuk katili İsrail" ve "Almanya finanse ediyor İsrail bombalıyor" şeklinde sloganlar attı.

Göstericiler, Filistin bayraklarıyla üzerinde "Gazze’deki soykırımı durdurun", "İsrail, inşa ettiğin hiçbir duvar, vahşi işgalinizin ve çocuklara yönelik soykırımınızın izlerini gizleyemeyecek. Utan", "İsrail'i boykot et" ve "Siyonizm yenilecek” yazan döviz ve pankartları taşıdı.

Yürüyüşte zaman zaman göstericiler ile yoğun güvenlik önlemleri alan polis arasında arbede yaşandı ve en az 9 kişi gözaltına alındı.

İsrail yanlısı bir grup, İsrail bayraklarını açarak yürüyüşü provoke etmeye çalıştı.

Birçok kişinin yürüyüş güzergahında binaların pencerelerinden göstericilere destek verdiği görüldü.

Kleistpark metro istasyonu yakınındaki meydandan başlayan yürüyüş Steglitz semtindeki Walter Schreiber Platz metro istasyonu yakında son buldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da sağanak etkili oluyor
Rize'de onkoloji merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı
Beylikdüzü'nde otomobilin merdivenleri aşarak yaya yoluna girmesi güvenlik kamerasında
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller Sergisi" açıldı

Benzer haberler

Gazze'deki hükümet: İsrail'in son 72 saatteki saldırılarında 184 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümet: İsrail'in son 72 saatteki saldırılarında 184 Filistinli hayatını kaybetti

Berlin’de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

DSÖ, İsrail'in gözaltına aldığı Husam Ebu Safiyye'den haber alınamadığını bildirdi

ABD'de Biden yönetimi, İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı planı hakkında Kongre'yi bilgilendirdi

ABD'de Biden yönetimi, İsrail'e 8 milyar dolarlık silah satışı planı hakkında Kongre'yi bilgilendirdi
İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti

İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da Filistinlilerin zeytin ve elma ağaçlarını söktüler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria’da Filistinlilerin zeytin ve elma ağaçlarını söktüler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet