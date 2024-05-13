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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika'da üniversite öğrencileri İsrail'e "akademik boykot" için eylem başlattı

Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri, İsrail ile tüm akademik ilişkilerin kesilmesi talebiyle eylem başlattı.

Selen Valente Rasquinho  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Belçika'da üniversite öğrencileri İsrail'e "akademik boykot" için eylem başlattı

Brüksel

"VUB" ismiyle Flaman dilinde eğitim veren Brüksel Özgür Üniversitesinin öğrencileri, kampüslerinde yemekhanenin bulunduğu binada yerleşme eylemine başladı.

Çadırları, battaniyeleri, halıları, uyku tulumları, yiyecekleriyle binaya yerleşen öğrenciler, istekleri karşılanana kadar binadan ayrılmayacaklarını ifade etti.

Öğrenciler, üniversite yönetiminden İsrail'deki akademik kuruluşlarla tüm ilişkilerini kesmesini istedi.

VUB'de siyaset bilimi eğitimi alan 18 yaşındaki Johanna Pinket, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'e tam akademik boykot uygulanmasını istiyoruz. Diğer üniversitelerde de aynı taleplerin olduğunu gördük. Biz gerçekten diğer öğrencilere desteğimizi göstermek ve VUB ile İsrail kurumları ve üniversiteleri arasında tam bir akademik boykot uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

"Artık gerçekten değişim istiyoruz." ifadesini kullanan Pinket, ihtiyaç duyulduğu sürece eyleme devam edeceklerini vurguladı.

Pinket, "Bir öğrenci olarak gerçekten sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Gazze'deki her üniversitenin bombalandığını görmek biz öğrenciler için çok acı. Bu nedenle Gazze'deki öğrenci arkadaşlarımızla da büyük bir dayanışma gösteriyoruz." dedi.

"Üniversitemiz bu noktada soykırımın suç ortağıdır"

23 yaşındaki İletişim Bilimleri öğrencisi Ruaa Khatib de "Burada bu binayı işgal ederek siyonist yapıya yönelik akademik bir boykot talep ediyoruz çünkü üniversitemizin siyonist varlıkla bağları var." ifadesini kullandı.

"Üniversitemiz bu noktada soykırımın suç ortağıdır." diyen Khatib, Gazze'de yapılanın soykırım olduğunu söyledi.

Belçika'daki üniversitelerde İsrail protestoları

Belçika'daki üniversite öğrencileri, ABD'de başlayan ve Avrupa'ya yayılan gösterilere 6 Mayıs'ta destek vermeye başladı. Gent, Brüksel, Anvers, Leuven, Liege kentlerindeki üniversitelerde eylemler sürüyor.

Brüksel Özgür Üniversitesinin Fransızca eğitim veren kampüsünde 7 Mayıs'ta başlatılan eylem sonucunda, üniversite yönetimi iki İsrailli kurumun da katıldığı yapay zeka konulu bilimsel projeden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

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