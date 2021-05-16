Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
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