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Türkiye, Filistin Saldırı Altında

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şerife Çetin   | 16.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti

Ankara

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