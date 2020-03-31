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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu, Kovid-19 nedeniyle öldü

Belçika'da 12 yaşında bir kız çocuğu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Yusuf Hatip   | 31.03.2020
Belçika'da 12 yaşındaki kız çocuğu, Kovid-19 nedeniyle öldü

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) Virolog Prof. Dr. Steven Van Gucht, Kovid-19'a ilişkin düzenlenen günlük basın toplantısında, ülkede 12 yaşında bir kızın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

"3 gün süren ateşlenmenin ardından aniden fenalaştı." diyen Van Gucht, "Bu durum, bizi gerek ebeveyn gerek insan olarak gerçekten etkiledi. Bu olay, bize tüm yaş gruplarının komplikasyon geliştirebileceğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu durumu "son derece istisnai" olarak nitelendiren Van Gucht, "Neden bazen bir şeylerin yanlış gittiğini bilmiyoruz." dedi.

Daha önce Fransa 'da 16, Portekiz'de 14 yaşındaki iki hasta, salgın dolayısıyla yaşamını yitirmişti.

Belçika'da hayatını kaybedenlerin sayısı 705'e yükseldi

Son 24 saatte 876 yeni hastanın teşhis edilmesiyle ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 775’e yükseldi, 192 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 705 oldu.

485 kişinin hastaneye kaldırılmasıyla hastanedeki Kovid-19’lu hasta sayısı 4 bin 920’ye yükseldi. Yoğun bakımda bulunan kişi sayısı da 1021 oldu.

Dağıtılan 100 bin maske, tıbbi kullanıma uygun değil

Öte yandan yerel medyadaki haberde, Belçika'da Flaman hükümetinin hastanelere dağıttığı 100 bin maskenin tıbbi kullanıma uygun olmadığı bildirildi.

Kovid-19'dan korunmak için dağıtılan maskelerin sanayi kullanımına uygun olduğu kaydedildi.

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