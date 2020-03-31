Euro
7.20
Dolar
6.57
BIST 100
89,011.31
Altın
1,606.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa’da Mehmed Zahid Kotku Erkek Yurdu’na yerleştiriliyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Yeni Zelanda'da Kovid-19 kontrol edilemezse on binlerce kişi ölebilir

Yeni Zelanda’daki iki üniversitenin hazırladığı raporlar, Kovid-19’un yayılmasına karşı verilen mücadelenin başarısız olması durumunda 14 ila 80 bin kişinin ölebileceğini ortaya koydu.

Recep Şakar   | 31.03.2020
Yeni Zelanda'da Kovid-19 kontrol edilemezse on binlerce kişi ölebilir

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Auckland ve Otago üniversiteleri, Kovid-19’un ülkede yayılmasına karşı alınan önlemlerin başarılı olmaması durumunda ortaya çıkacak durumu iki ayrı rapor halinde Sağlık Bakanlığına sundu. 

Otago Üniversitesinin hazırladığı raporda, Kovid-19’un kontrol altına alınamaması halinde ülke nüfusunun yüzde 64’ünün hastalanacağı ve 14 bin 400 kişinin hayatını kaybedebileceği öngörüldü.

Ancak daha kötümser bir tablo ortaya koyan ve ülke nüfusunun yüzde 89'unun enfekte olabileceğine dikkat çeken Auckland Üniversitesi, uygulamaya konulan stratejilerinin başarısız olması durumunda can kaybının 80 bini bulabileceğini belirtildi.

Otago Üniversitesinin yayımladığı raporu hazırlayan ekipte yer alan Doçent Nick Wilson, ‘‘Yeni Zelanda iyi bir konumda ve bir ada ülkesi olarak karantina ile çok iyi bir sınır kontrolüne sahip olabilir. Bu yüzden birçok ülkenin yapamayacağı en iyi stratejiyi uyguluyoruz, bunu yapacak durumdayız.’’ ifadelerini kullandı.

Kovid-19’un yayılmasına karşı 25 Mart'ta OHAL ilan edilen ve dört hafta süreyle zorunlu haller dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu Yeni Zelanda’da, virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 647’ye çıktı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Meksika Devlet Başkanı Obrador'un Kovid-19'a karşı tedbirli olmaması tepki çekti
Kovid-19'dan dolayı her 4 Amerikalıdan 3'ü evde
Koronavirüs ile mücadelede İsveç modeli tartışılıyor
AB'den üyelerine ''Kovid-19'la mücadelede temel değerleri ihlal etmeme' çağrısı

Benzer haberler

Trendyol'dan koronovirüsle mücadeleye 6 milyon liralık destek

Trendyol'dan koronovirüsle mücadeleye 6 milyon liralık destek

Koronavirüs ile mücadelede İsveç modeli tartışılıyor

Kovid-19'dan dolayı her 4 Amerikalıdan 3'ü evde

İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon lira kaynak

İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon lira kaynak
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı

Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bini aştı
AB'den üyelerine ''Kovid-19'la mücadelede temel değerleri ihlal etmeme' çağrısı

AB'den üyelerine ''Kovid-19'la mücadelede temel değerleri ihlal etmeme' çağrısı