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Muğla Valisi Civelek: 10 bin 372 ailenin ihtiyacı karşılandı

Muğla Valisi Esengül Civelek, Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmasıyla kentte 10 bin 372 ailenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Sabri Kesen   | 31.03.2020
Muğla Valisi Civelek: 10 bin 372 ailenin ihtiyacı karşılandı

Muğla

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlanan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının giderildiğini aktardı.

Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar gününden itibaren il genelinde 112, 155 ve 156 çağrı numaraları üzerinden gelen taleplere cevap verildiğini aktaran Civelek, "Hizmet talep eden 10 bin 372 ailenin ihtiyacı Vefa Koordinasyon Grubu tarafından karşılandı. Vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için il merkezinde ve ilçelerde Vefa Koordinasyon Grupları çalışmalarını titizlikle yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Civelek, vatandaşların gıda ihtiyaçlarının yanı sıra, temizlik malzemesi, maaş ödemesi, evde bakım hizmeti ve ilaç desteği gibi taleplerinin 24 saat esasına göre hizmet veren ekiplerce ivedilikle karşılandığını belirtti.

"Bana bir şey olmaz" demeyin uyarısı yapan Vali Civelek, kurallara titizlikle uyulması gerektiğini kaydetti.

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