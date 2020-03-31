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DEİK'ten Milli Dayanışma Kampanyasına 10 milyon TL destek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 31.03.2020
DEİK'ten Milli Dayanışma Kampanyasına 10 milyon TL destek

İstanbul

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyasına, 10 milyon TL destek verdiklerini duyurdu. 

Olpak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, Yönetim Kurulu kararımızla DEİK Ailesi olarak 10 milyon TL destek veriyoruz. Bu küresel soruna karşı yürüttüğümüz ulusal mücadelemizi dayanışmayla kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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