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Dünya

Belçika, Ukrayna'ya asker gönderme planına karşı değil

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin Ukrayna'da ateşkes sağlanması halinde barışı koruma misyonu için asker gönderme olasılığını dışlamadıklarını ifade etti.

Melike Pala  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Belçika, Ukrayna'ya asker gönderme planına karşı değil

Ankara

Belçika'da Fransızca yayın yapan RTL televizyonuna konuşan Prevot, yeni hükümetin savunma bütçesini bu yaz itibarıyla gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sine çıkarmayı planladığını belirtti.

Prevot, bunu mümkün kılmak için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün sunduğu ve savunma harcamalarındaki artışın mali kuralların ihlali sayılmamasını öngören yeniden silahlanma planının kullanılabileceğini söyledi.

Belçika'nın Ukrayna'da ateşkes sağlanması durumunda barış misyonuna asker göndermesinin "olasılık dahilinde" olduğunu aktaran Prevot, "Bu perspektifi dışlamıyoruz." dedi.

Öte yandan bunun gerçekleşmesi için bazı koşulları öne süren Prevot, "Her şeyden önce, Ukraynalıların çıkarlarına saygı gösteren bir barış anlaşması imzalanmalıdır ama aynı zamanda Avrupa'nın çıkarlarını da dikkate almalıdır. Onların zararına olacak bir anlaşma yapmamalıyız. Kalıcı ve kabul edilebilir bir barışın tesis edilebilmesi için bu, şarttır. Bunlar sağlandığında Belçika bir barışı koruma misyonuna katılabilir." ifadelerini kullandı.

"Avrupa, sınırlarını korumak için başkalarına değil, kendisine güvenebilmelidir"

Prevot, Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesine verdiği röportajda ise ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarını askıya alma kararına ve Avrupa'dan savunma harcamalarını artırma talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa ülkelerinin hızlı bir şekilde hareket etmesi için birlik halinde olmasının önemine işaret eden Prevot, Avrupa'nın ABD'nin desteği olmaksızın sorumluluklarını üstlenebilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Prevot, "Avrupa sınırlarını, değerlerini ve demokrasisini korumak için başkalarına değil, kendisine güvenebilmelidir. ABD'nin katkıları bir gecede değiştirilebilecek bir şey değildir. Mesele, masaları devirmek ve onlara sırtımızı dönmek değil, Avrupa tarafında kendi sorumluluklarımızdan, kendi görevlerimizden kendimizi muaf tutmadan birlikte çalışmanın yeni yollarını yeniden keşfetmektir." dedi.

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için ABD öncülüğünde başlatılan görüşmelerde yer almak isteyen Avrupa ülkeleri aynı zamanda ateşkesin sağlanması halinde Ukrayna'ya sunulacak güvenlik garantilerini de tartışıyor.

Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği bazı Avrupa ülkeleri, Ukrayna'daki ateşkesin uygulandığından emin olmak için bu ülkeye barış misyonu konuşlandırmak istiyor. Öte yandan neredeyse bütün AB üye ülkeleri, bu öneriye sıcak bakmıyor.

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