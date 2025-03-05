Rusya'dan Twitch'e 13 milyon ruble ceza
Rusya'da, Twitch'e kullanıcıların verilerini ülkede yerelleştirmediği gerekçesiyle 13 milyon ruble (yaklaşık 145 bin dolar) ceza verildi.
Moskova
Twitch aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
Uygulamadaki kullanıcıların verilerini Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle Twitch'in yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirkete 13 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Ülkede, Twitch’in yanı sıra WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.