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Dünya

Rusya'dan Twitch'e 13 milyon ruble ceza

Rusya'da, Twitch'e kullanıcıların verilerini ülkede yerelleştirmediği gerekçesiyle 13 milyon ruble (yaklaşık 145 bin dolar) ceza verildi.

Emre Gürkan Abay  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Rusya'dan Twitch'e 13 milyon ruble ceza

Moskova

Twitch aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Uygulamadaki kullanıcıların verilerini Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle Twitch'in yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirkete 13 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, Twitch’in yanı sıra WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

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