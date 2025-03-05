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Dünya

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nakura beldesinde bir araca SİHA'yla saldırdı

İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nakura beldesinde, bir araca silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenledi.

Çağrı Koşak  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nakura beldesinde bir araca SİHA'yla saldırdı

Beyrut

Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Sur ilçesine bağlı Nakura beldesinde bir aracın İsrail tarafından SİHA ile hedef alındığını bildirdi.

Lübnan ordusunun bölgeye sevk edildiği belirtilen haberde, ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

Lübnan basını ise olay yerine ulaşmaya çalışan kişileri önlemek için İsrail’e ait SİHA’nın tekrar saldırılarda bulunduğunu aktardı.

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