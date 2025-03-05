İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nakura beldesinde bir araca SİHA'yla saldırdı
İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nakura beldesinde, bir araca silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenledi.
Beyrut
Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Sur ilçesine bağlı Nakura beldesinde bir aracın İsrail tarafından SİHA ile hedef alındığını bildirdi.
Lübnan ordusunun bölgeye sevk edildiği belirtilen haberde, ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.
Lübnan basını ise olay yerine ulaşmaya çalışan kişileri önlemek için İsrail’e ait SİHA’nın tekrar saldırılarda bulunduğunu aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.