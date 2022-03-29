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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Belçika 21 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Belçika hükümeti, ülkede görevli Rus diplomatlardan 21'ini casusluk yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.03.2022
Belçika 21 Rus diplomatı sınır dışı edecek

Brüksel

Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, Rus diplomatların Rusya'nın Brüksel Büyükelçiliği ile Anvers kentindeki konsolosluğunda çalıştıklarını duyurdu.

Belçika meclisinde bir toplantıda konuşan Wilmes, bu diplomatların ülkenin ulusal güvenliğini tehdit eden casusluk ve etki operasyonu faaliyetlerinde bulundukları için sınır dışı edileceklerini bildirdi.

Wilmes, Rus diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 15 gün süre verildiğini, kararın Hollanda ile istişare içinde alındığını aktardı.

Wilmes, "Bu bir yaptırım değil. Bu karar, bizim ulusal güvenliğimizle ilgili. Rusya ile diplomatik kanallarımız açık. Rusya'nın büyükelçiliği Belçika'da açık kalmaya devam edecek." dedi.

Hollanda da bugün 17 Rus diplomatı casusluk suçlamasıyla sınır dışı etme kararı almıştı.

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