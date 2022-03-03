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İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

Hikmet Faruk Başer   | 03.03.2022
İstanbul'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

İstanbul

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Beyoğlu'ndaki Odakule önünde toplanan gruptakiler, "Yaşasın Ukrayna" ve "Savaşa Hayır" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Ukrayna ve Türk bayrakları da açan göstericiler, daha sonra İstiklal Caddesi’ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne geçti.

Gruptakiler, burada bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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