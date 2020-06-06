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Dünya, Koronavirüs

Belarus'ta Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 700'ü geçti

Belarus'ta son 24 saatte 883 vaka tespit edildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 47 bin 751'e çıkarken ölü sayısı 263'e yükseldi.

Dmitri Chirciu   | 06.06.2020
Belarus'ta Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 700'ü geçti

Minsk

Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 bin 751'e, ölü sayısı 263'e yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 883 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 47 bin 751'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 4 artarak 263, iyileşenlerin sayısının da 949 artarak 23 bin 15 olduğu kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 609 bin 671 Kovid-19 testi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Mogilyov kentinde yaptığı konuşmada salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede, Kovid-19 ile mücadelenin henüz sona ermediğini belirten Lukaşenko, "Şimdiye kadar aşırı senaryolardan kaçınmayı başardık, üstelik ülke sınırlarını kapatmadık." dedi.

Belarus'ta, ilk Kovid-19 vakası 27 Şubat'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 31 Mart’ta 75 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

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