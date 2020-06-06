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Dünya, Libya

'Hafter'e bağlı milislerin T-122 Sakarya kullandığı' iddiası yalanlandı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi'nin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı.

Sarp Özer   | 06.06.2020
'Hafter'e bağlı milislerin T-122 Sakarya kullandığı' iddiası yalanlandı

Ankara

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, T-122 Sakarya Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi'nin modifiye edilen versiyonunu Tarhuna kentinde kullandığı iddiası yalanlandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu lançerin, yerli üretim olmadığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindeki Güney Kore üretimi lançerlerinden olduğu öğrenildi.

Üzerindeki roket podunun, Roketsan tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılan kompozit tüplü, tek kullanımlı olduğu ifade edilirken, sistemin, dost unsurlarca ele geçirilmiş olabileceği değerlendirildi.

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