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Dünya, Koronavirüs

Azerbaycan'da son 24 saatte en fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Azerbaycan'da tespit edilen 379 yeni vakayla, Kovid-19 salgınında son 24 saatte "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama" ulaşıldı.

Ruslan Rehimov   | 06.06.2020
Azerbaycan'da son 24 saatte en fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Bakü

Azerbaycan'da tespit edilen 379 yeni vakayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama" ulaşıldı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahının verilerine göre, 379 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 7 bin 239'a, ölü sayısı 2 artarak 84'e çıktı.

Verilere göre, ülkede günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu.

Ülkede 153 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 4 bin 24'e ulaştı. Bugüne kadar 334 bin 863 test yapılan Azerbaycan'da, 3 bin 131 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

Nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

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