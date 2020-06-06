Azerbaycan'da son 24 saatte en fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Azerbaycan'da tespit edilen 379 yeni vakayla, Kovid-19 salgınında son 24 saatte "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama" ulaşıldı.
Bakü
Azerbaycan'da tespit edilen 379 yeni vakayla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte "şimdiye kadarki en yüksek günlük rakama" ulaşıldı.
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahının verilerine göre, 379 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 7 bin 239'a, ölü sayısı 2 artarak 84'e çıktı.
Verilere göre, ülkede günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu.
Ülkede 153 kişi sağlığına kavuştu ve iyileşenlerin sayısı 4 bin 24'e ulaştı. Bugüne kadar 334 bin 863 test yapılan Azerbaycan'da, 3 bin 131 hastanın tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.
Nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.