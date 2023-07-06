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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Kimseye nükleer silahla saldırmayacağız

Aliia Raimbekova  | 06.07.2023 - Güncelleme : 06.07.2023
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Kimseye nükleer silahla saldırmayacağız

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirmesi karşısında Batılı ülkelerden yapılan açıklamalarla ilgili "Kimseye nükleer silahla saldırmayacağız. Bize dokunmayın ve nükleer silahı unutun ama saldırganlık yaparsanız cevabımız anında olacaktır." dedi.

Lukaşenko'nun basın mensuplarının sorularına verdiği cevaplar, Belarus Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Rus güvenlik şirketi Wagner’in akıbetine ilişkin soru üzerine Lukaşenko, “Bildiğim kadarıyla (Wagner) savaşçıları kendi kamplarında bulunuyor. (Wagner'in kurucusu Yevgeniy ) Prigojin’e gelince o St. Petersburg’da. Belarus topraklarında değil.” yanıtını verdi.

Wagner paralı savaşçılarının ülkesinde bulunmasından hiçbir endişesi olmadığını belirten Lukaşenko, “Üstelik onlar belirli koşullar altında konuşlandırılacaklar. Ana koşul bu birliği devletin savunması için harekete geçirmemiz gerekirse herhangi bir yönde derhal harekete geçirilecekler.” ifadesini kullandı.

Wagner’in Belarus’a taşınması ve konuşlandırılması konusunun çözüme kavuşturulmadığına, bunun Rusya ve Wagner’e bağlı olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, “Kamplar inşa etmiyoruz. Onlara savaş zamanında kullanılan bazı eski askeri kampları önerdik.” diye konuştu.

Lukaşenko, yakın bir zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini, görüşmede Wagner konusunun da ele alınacağını söyledi.

Batı’nın nükleer silah konusundaki endişelerini değerlendiren Lukaşenko, şunları kaydetti:

“(Nükleer silahın) Kullanım konusunda endişelenmeyin. Kimseye nükleer silahla saldırmayacağız. Bize dokunmayın ve nükleer silahı unutun. Ama saldırganlık yaparsanız cevabımız anında olacaktır. Hedefler belirlendi.”

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