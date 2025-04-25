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Ekonomi

ABD nükleer kuvvetlerinin maliyetinin 2034'e kadar 946 milyar dolar olması bekleniyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülkenin mevcut nükleer askeri gücünü sürdürmek ve modernize etmek için 2034'e kadar 946 milyar dolar harcama yapılacağı tahmininde bulundu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
ABD nükleer kuvvetlerinin maliyetinin 2034'e kadar 946 milyar dolar olması bekleniyor

İstanbul

CBO, ABD savunma ve enerji bakanlıklarının bütçe planlamalarına dayandırılan "ABD Nükleer Kuvvetlerinin Öngörülen Maliyetleri" başlıklı 2 yılda bir yenilenen raporunu yayımladı.

Raporda, söz konusu bütçe planlamalarının hayata geçirilmesi halinde ABD'nin, mevcut nükleer askeri gücünü sürdürmek ve modernize etmek için 2034'e kadar toplam 946 milyar dolar harcama yapacağı öngörüldü.

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Nükleer alandaki harcamaların 2025-2034 yıllarında yıllık yaklaşık 95 milyar dolara mal olacağı belirtilen raporda, mevcut nükleer cephaneliğin sürdürülmesi için 2034'e kadar 357 milyar dolar harcanmasının planlandığı kaydedildi.

Raporda, modernizasyon kaleminde, silah sistemleri için 309 milyar dolar, komuta, kontrol, iletişim ve erken uyarı sistemleri için 79 milyar dolar ve laboratuvar ekipmanları için 72 milyar dolar harcama yapılacağı hesaplanırken muhtemel ek maliyetler için de 129 milyar dolar ayrılacağı tahminine yer verildi.

ABD'nin nükleer kuvvetleri arasında nükleer tahrikli balistik füze denizaltıları (SSBN), karada konuşlu kıtalararası balistik füzeler (ICBM), uzun ve kısa menzilli bombardıman uçakları ve nükleer savaş başlıkları yer alıyor.

Çevrim içi istatistik portalı Statista'nın Ocak 2024 verilerine göre, dünyadaki 12 bin 121 nükleer savaş başlığının 5 bin 44'ü ABD'ye ait.

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