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Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 97 Filistinli yaralandı

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto eden göstericilere İsrail polisinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 97 kişi yaralandı.

Hamdi Yıldız   | 01.02.2020
Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 97 Filistinli yaralandı

Ramallah

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planı Filistin'in birçok kentinde yoğun bir şekilde protesto edildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sağlık ekipleri İsrail askerlerinin saldırısına maruz kalan 97 Filistinli'nin tedavi edildiğini duyuruldu. Yaralıların bir kısmının ayakta tedavi olduğu, diğerlerinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, yaralanmaların plastik mermiyle ve göz yaşartıcı gazdan etkilenme şeklinde gerçekleştiği belirtildi.

Sözde barış planı karşıtı gösteriler, Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Kalkiliya, Ramallah'ın Eriha kentlerinde gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

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