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Dünya

İsrail Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğusu ve orta kesimlerindeki bazı bölgeleri hava saldırısıyla vurdu.

Hamdi Yıldız   | 01.02.2020
İsrail Gazze'yi hava saldırısıyla vurdu

Gazze

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin doğusu ve orta kesimlerindeki bazı bölgeleri hava saldırısıyla vurdu.

AA muhabirinin bölge kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye semtinde bir tarım alanını ve kentin orta kesimlerindeki Nusayrat semtinde bulunan Hamas'a ait bir mevkiyi savaş uçaklarıyla bombaladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 24 saat içinde Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 8 roket fırlatıldığı duyurulmuştu.

Cuma günü sınır hattı üzerinde, Trump'ın sözde barış planı karşıtı düzenlenen gösteriler sırasında ise İsrail ordusu 12 Filistinliyi yaralamıştı.

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