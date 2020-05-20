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Dünya

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 400 gıda kolisi dağıtıldı

Kuveyt merkezli yardım kuruluşu tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde ramazan dolayısıyla 400 gıda kolisi dağıtıldı.

Rauf Maltaş   | 20.05.2020
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 400 gıda kolisi dağıtıldı

Şanlıurfa

Sait Yardım Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki harekat bölgesine AFAD tarafından organize edilen insani yardımlar devam ediyor.

Bu kapsamda Kuveyt merkezli Sait Yardım Derneğince hayırseverlerin bağışlarıyla alınan gıda kolileri Tel Abyad ve Rasulayn kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İçerisinde un, şeker, yağ gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu 400 ramazan kolisi, dernek gönüllülerinin katılımıyla tek tek ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Derneğin Ramazan Bayramı dolayısıyla da harekat bölgesindeki yetim ve öksüzlere giyim yardımında bulunacağı kaydedildi.

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