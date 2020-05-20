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Dünya

AB, 3 milyar fidan dikmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği ülkelerinde tarım ilacı pestisit kullanımı 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılacak.

Ata Ufuk Şeker   | 20.05.2020
AB, 3 milyar fidan dikmeye hazırlanıyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2030 yılına kadar 3 milyar fidan dikilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, biyolojik çeşitliliği korumayı, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sistemi kurmayı amaçlayan yeni stratejilerini içeren çalışmasını yayımladı.

"Çiftlikten sofraya" başlıklı tarım stratejisine göre, AB ülkelerinde tarım ilacı pestisit kullanımı 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılacak. Toprak verimliliği artırılacak ve 2030 yılına kadar gübre kullanımı en az yüzde 20 oranında düşürülecek.

Çiftlik hayvanları ve balık çiftliklerinde antimikrobik kullanımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak. Organik tarım alanlarının toplam tarım alanlarındaki payı 2030'a kadar yüzde 25'e çıkarılacak.

Sürdürülebilir ve sağlıklı gıda sistemleri alanında araştırmalar için 10 milyar avro mali kaynak sağlanacak.

Gıda sisteminin direnci değerlendirilecek, kriz zamanlarında gıda tedariki ve gıda güvenliğinin sağlanması için "olağanüstü durum planı" geliştirilecek.

Biyolojik çeşitliliği korumak için Avrupa'nın kara ve denizlerinin yüzde 30'u özel koruma alanlarına dönüştürülecek.

Mevcut ormanlar korunacak ve bozuk ormanlarda rehabilitasyon çalışması yapılacak. AB ülkelerinde 2030'a kadar 3 milyar yeni fidan dikilecek.

Söz konusu stratejilerinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkelerin de onayı gerekiyor.

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