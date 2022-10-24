Dolar
18.61
Euro
18.27
Altın
1,648.72
ETH/USDT
1,350.30
BTC/USDT
19,399.00
BIST 100
3,989.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bangladeş'te yüz binlerce kişi Sitrang Kasırgası nedeniyle tahliye edilecek

Bangladeş'te yüz binlerce kişinin Sitrang Kasırgası tehlikesine karşı tahliye edileceği bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 24.10.2022
Bangladeş'te yüz binlerce kişi Sitrang Kasırgası nedeniyle tahliye edilecek Fotoğraf: Mohammad Shajahan - AA

Ankara

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Bangladeş Meteoroloji Departmanı, Sitrang Kasırgası'nın ülkenin güney kıyılarında saatte 88 kilometre hızla etkili olabileceğini açıkladı.

Şiddetli yağışın etkisini göstermeye başladığını aktaran yetkililer, su baskınları ve toprak kaymalarına karşı halkı uyardı.

Patuakhali, Bhola, Barguna ve Jhalakathi bölgelerinden 400 bine yakın kişinin tahliye edileceği bilgisini paylaşan yetkililer, Barishal kentinde de 1000'in üzerinde sığınak hazırlandığını kaydetti. 

Patuakhali bölge yetkilileri, 250 bin kişinin bu gece tahliye edileceğini, bölgede 703 kasırga sığınağı bulunduğunu aktardı.

Bunun yanı sıra yetkililer, iki uluslararası ve bir yerel havaalanının şiddetli yağış ve kasırga tehlikesine karşı kapatılacağını ifade etti.

Havaalanı yetkilileri, şiddetli yağış nedeniyle faaliyetleri durdurmak zorunda olduklarını, hava durumuna göre hareket edeceklerine dikkati çekti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Osmaniye'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Eşi vefat eden sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara konut projesi
Kütahya'da işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı
Altyapısı 200 milyon liralık yatırımla yenilenen ilçe sağlıklı suya kavuştu
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Bangladeş'te yüz binlerce kişi Sitrang Kasırgası nedeniyle tahliye edilecek

Bangladeş'te yüz binlerce kişi Sitrang Kasırgası nedeniyle tahliye edilecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet