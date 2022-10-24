Ukrayna'dan 'radyoaktif içerikli bomba kullanacakları' iddiasıyla ilgili açıklama
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, "kirli bomba (radyoaktif içerikli bomba)" fikrinin kendilerine iğrenç geldiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna izleme misyonlarını ülkesine göndermesi çağrısında bulundu.
Kiev
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Twitter hesabından "Ukrayna ordusu, her gün topraklarımızı Rus kirinden kurtarıyor. Kirli bomba fikri bize iğrenç geliyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun izleme misyonlarını Ukrayna'ya davet ediyoruz. Dünya, Rusya'nın nükleer şantajına cevap vermeli. Budapeşte Memorandumu'nun 4. paragrafına uyulmasını talep ediyoruz." paylaşımında bulundu.
- Rusya Savunma Bakanı Şoygu, İngiltere ve ABD'nin savunma bakanlarıyla Ukrayna'daki durumu görüştü
- ABD, Fransa ve İngiltere, Rusya'nın "kirli bomba" iddialarını reddetti
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanacağını iddia etmişti.
ABD, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları ise ortak açıklama yaparak, Rusya'nın, Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiaları reddetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.