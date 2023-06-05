Bangladeş'te aşırı sıcaklar nedeniyle ilkokullarda eğitime ara verildi
Bangladeş'te aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelindeki ilkokullarda 8 Haziran'a kadar eğitim öğretime ara verildi.
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Yetkililer, hükümetin devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle ilkokulları 8 Haziran'a kadar kapatmak zorunda kaldığını bildirdi.
Meteoroloji Ofisi yetkilisi Muhammed Abul Kalam Mallik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların 12 Haziran'a kadar devam edeceğini öngördüklerini söyledi.
Haziran ayında Bangladeş'teki ortalama sıcaklığın 31,9 santigrat derece civarında olması gerektiğini belirten Mallik, ülke genelinde sıcaklığın 2 ila 8 derece daha yüksek seyrettiğini aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.