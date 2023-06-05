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Dünya

Finlandiya'da hız sınırını aşan iş adamına 121 bin avro trafik cezası kesildi

Finlandiyalı iş adamı Anders Wiklof'a, 50 kilometre hız sınırı bulunan yolda arabasıyla 82 kilometre hızla gittiği için yaklaşık 121 bin avro trafik cezası yazıldı.

Murat Temizer  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Finlandiya'da hız sınırını aşan iş adamına 121 bin avro trafik cezası kesildi

Varşova

Finlandiya'da yayımlanan Nya Aaland gazetesinin haberine göre, benzer cezalar suçlunun gelirine göre hesaplandığı için Wiklof'a 121 bin avro ceza kesildi.

Baltık Denizi'nde Finlandiya'ya bağlı özerk bir bölge olan Aaland Adaları'nda ikamet eden Wiklof'un "Bu konuda gerçekten pişmanım" dediği ifade edildi.

Nya Aaland'ın haberine göre, Wiklof, 3 Haziran'da polis tarafından durdurulup ceza kesildiğinde saatte 50 kilometre hızla gidilmesi gereken bir yolda 82 kilometre hızla gidiyordu.

Para cezasının yanı sıra Wiklof'un ehliyetine de 10 gün süreyle el konuldu.

Wiklof, 2018'de 63 bin 680 avro para cezasına çarptırılmış ve 2013'te de 95 bin avro ödemek zorunda kalmıştı.

Aaland doğumlu olan Wiklof, lojistik, helikopter hizmetleri, emlak, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren bir holdingin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

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