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Dünya, Koronavirüs

Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasağının ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Ruslan Rehimov   | 14.06.2020
Bakü sokakları Kovid-19 tedbirleri nedeniyle boş kaldı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Önlemlere genelde uyulduğu görülürken meydanlar ıssızlaştı, caddelere sessizlik hakim oldu. 

Bakü'de eczane ve marketler dahil hiçbir işletme açılmadı, özel araçların hareketine izin verilmediği için yollar neredeyse boş kaldı.

Güvenlik güçleri kontrollerini sıkılaştırdı, trafikteki araçlar tek tek durdurularak sürücülerin sokağa çıkma izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Evcil hayvanı olanlara kısa süreliğine sokağa çıkma izni verildi ve bazıları köpeklerini gezdirmeye çıktı.

Binlerce insanı ağırlayan ünlü caddeler ve tarihi yapıların çevresinin boş hali drone kamerası tarafından da görüntülendi.

Azerbaycan'da nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerine çıkmıştı.

Vaka sayısındaki artış nedeniyle Bakü ve bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmişti.

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