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Dünya

Belçika'da sömürgeci geçmişi hatırlatan heykel ve büstlere saldırılar devam ediyor

Belçika'da Kral 2. Leopold döneminde sömürgecilik faaliyetlerine katılan General Storms'un başkent Brüksel'deki büstü kırmızıya boyandı.

Yusuf Hatip   | 14.06.2020
Belçika'da sömürgeci geçmişi hatırlatan heykel ve büstlere saldırılar devam ediyor

Brüksel

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından Belçika'nın sömürgeci geçmişi de tekrar gündeme geldi. Ülkede, Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerine yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. 

Ixelles bölgesinde yer alan Kral 2. Leopold döneminde sömürgecilik faaliyetlerine katılan General Storms'un büstü de kırmızıya boyandı.

Belçika basınında yer alan bilgiye göre, Ixelles belediyesinin, büstü taşımak istediği bildirildi.

Ülkede çok sayıda Kral 2. Leopold heykeline zarar verilirken 1951-1993 yıllarında Belçika Kralı olan Baudouin'in şehir merkezindeki büstü de kırmızıya boyanmıştı. Ayrıca, büstün üstüne "tazminat" yazılmıştı.

Kentin farklı bölgelerinde Kral 2. Leopold'un isminin bulunduğu sokak tabelaları boyanmıştı.

Belçika'nın sömürgeci geçmişi tekrar gündemde

1800'lü yılların sonunda Belçika'nın sömürgesi olan Kongo'da yapılan katliamlar, Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi.

Gent kentinde geçen hafta 2. Leopold'un büstü kırmızıya boyanarak Floyd'a atfen büstün üzerine "Nefes alamıyorum" yazılmıştı.

Anvers şehrinde de geçen hafta ateşe verilen Leopold heykeli dün kaldırılmıştı. Heykelin restore edilmek üzere Middelheim Müzesi deposuna kaldırıldığı ve daha sonra müzede sergileneceği bildirilmişti.

Belçika'da Kongo'nun sömürge olduğu dönemde görevde olan Kral 2. Leopold'un heykellerinin sokaklardan kaldırılması için kampanya yürütülüyor.

Belçika’nın 1865-1909 yıllarında kralı olan Leopold'un, ülkeyi Kongo'nun kaynaklarını kullanarak inşa ettiği ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.

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