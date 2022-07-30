Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,711.60
BTC/USDT
23,904.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem için Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenleniyor.
logo
Dünya

Bağdat’ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge’yi basmaya çalışıyor

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, Yeşil Bölge çevresindeki beton bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışıyor.

Haydar Karaalp   | 30.07.2022
Bağdat’ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge’yi basmaya çalışıyor Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Sadr destekçileri sabah erken saatlerde Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda toplandı. Grup, Yeşil Bölge’yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı.

Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.

Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani’yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran’a karşı sloganlar atmıştı. 

Yeşil Bölge'yi basmak isteyen Sadrcı gruplara müdahale

Iraklı güçler, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge kapısındaki beton bariyerleri aşıp içeri girmeye çalışan Sadr destekçilerine karşı ses bombasıyla karşılık verdi. Müdahale sonucu 4 kişi ağır yararlanarak hastaneye kaldırıldı.

Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.

Sadrcılar 27 Temmuz'da da Sudani’yi protesto etmek amacıyla yaptığı gösteriler sırasında Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girmişti. Sadr destekçileri burada İran’a karşı sloganlar atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Guatemala Büyükelçisi: Ülkem, Türkiye'nin sahip olduğu askeri potansiyele çok ilgi gösteriyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zaman eşsiz bir sermayedir
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

Bağdat’ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge’yi basmaya çalışıyor

Bağdat’ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge’yi basmaya çalışıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet