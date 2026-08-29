İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "ABD hükümetindeki bazı unsurların" kişisel çıkar sağlamak ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "kaybedilen bir savaşın içinde" tutmak amacıyla medyayı kullanarak enerji fiyatlarını manipüle etmeye çalıştığını iddia etti.

İranlı Bakan, ABD hükümetinde Trump'ı savaşta tutmak isteyenlerin enerji piyasalarını yönlendirdiğini söyledi İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "ABD hükümetindeki bazı unsurların" kişisel çıkar sağlamak ve ABD Başkanı Donald Trump'ı "kaybedilen bir savaşın içinde" tutmak amacıyla medyayı kullanarak enerji fiyatlarını manipüle etmeye çalıştığını iddia etti.

Erakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İstihbaratımız, enerji piyasalarını manipüle etmeye yönelik büyük çabalar olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

ABD hükümetindeki bazı unsurların "kolayca yönlendirilebilen medyayı" kullanarak fiyatları etkilemeye çalıştığını savunan Erakçi, bunun amacının "kişisel çıkar sağlamak ve Trump'ı "kaybedilen bir savaşın içinde tutmak" olduğunu öne sürdü.

ABD'deki İsrail'le bağlantılı grupları işaret eden Erakçi, "İsrail yanlısı aktörler de savaşı pembe tablolar çizen değerlendirmelerle teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, ABD halkının da artan enerji fiyatlarını hissettiğini söyledi.

İran, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri büyük ölçüde kısıtlamasına rağmen Trump, Boğaz'ın ABD kontrolünde olduğunu ve petrol tankerlerinin geçiş yaptığını açıklamıştı.

Küresel deniz trafiğini izleyen şirketlerin verilerine göre, 25 Ağustos'ta Boğaz'dan yalnızca 5 ticari gemi geçti. Bir gün önce bu sayı 4 olarak kaydedildi.

Savaş öncesinde ise Hürmüz Boğazı'ndan günde yaklaşık 120 gemi geçiyordu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ABD’de normal benzinin galon fiyatı ortalaması savaş öncesinde yaklaşık 2,9 dolardı. ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından Brent petrol fiyatlarının 120 doları aşması nedeniyle mayısta 4,6 dolara kadar çıkmıştı.