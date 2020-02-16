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Dünya

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendi.

İdiris Okuduci   | 16.02.2020
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

İstanbul

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerinin konuşlu olduğu Yeşil Bölge'ye üç katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'taki Yeşil Bölge'nin gece saatlerinde üç katyuşa füzesiyle hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Öte yandan ABD Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı Sözcüsü Albay Myles Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı üs yakınına füzelerin düştüğünü doğruladı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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