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Dünya

Burundi’de 6 toplu mezarda 6 binden fazla ceset bulundu

Burundi’de 1972’deki katliamdan kalma 6 toplu mezarlarda 6 binden fazla cesedin bulunduğu bildirildi.

Alaattin Doğru   | 16.02.2020
Burundi’de 6 toplu mezarda 6 binden fazla ceset bulundu

Dakar

Ulusal basındaki haberlere göre, Doğruluk ve Uzlaştırma Komisyonu Başkanı Pierre Claver Ndayicariye, hükümetin, 1972’de Hutu etnik grubunu hedef alan olayların aydınlatılması için ocak ayında kazı çalışması başlattığını belirtti. 

Karusi bölgesindeki 6 toplu mezarda 6 bin 32 kurbana ait ceset ve kalıntılar ile on binlerce merminin bulunduğunu bildiren Ndayicariye, kurbanların kimliğinin tespiti için giysi, gözlük ve tesbihlerin kullanıldığını kaydetti.

"48 yıldır süren suskunluklarını artık bozabilecekler"

Ndayicariye, katliamın kurbanlarının ailelerinin 48 yıldır süren suskunluklarını artık bozabileceklerini ifade etti.

Hükümet 2014 yılında, ülkeye 1885’te sömürgecilerin gelmesinden iç savaşın anlaşmayla bittiği 2008’e kadar yaşanan şiddet olaylarını incelemek amacıyla komisyon kurmuştu.

142 binden fazla ceset bulundu

Komisyon, şu ana kadar ülke çapında 4 binden fazla toplu mezar ve 142 binden fazla ceset buldu.

Hutu ve Tutsi etnik gruplarından oluşan Burundi’de 1993’te başlayan iç savaşta 300 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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