BAE, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir gemisini füzeyle hedef aldığını duyurdu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, ADNOC'a ait bir geminin sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'nda füzeli saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Haberde, saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

Bu arada BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ADNOC şirketine ait geminin "İran tarafından hedef alınması" şiddetle kınandı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, saldırının, seyrüsefer özgürlüğünü vurgulayan, ticari gemileri hedef almayı veya uluslararası denizcilik yollarını aksatmayı reddeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ticari gemileri hedef almanın, Hürmüz Boğazı'nı baskı veya ekonomik şantaj aracı olarak kullanmanın, İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen "bir korsanlık" olduğu, bölgenin ve halkının istikrarına, ayrıca küresel enerji güvenliğine doğrudan bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

İran'ın saldırılarına son vermesi çağrısının yapıldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ön koşulsuz şekilde geçişlere açılması istendi.

Arap ülkeleri ve KİK, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nda BAE gemisini hedef almasını" kınadı

Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait geminin İran tarafından füzeyle hedef alınmasını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'ye ait geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alınmasına tepki gösterildi.

Denizdeki seyrüsefer güvenliği ile küresel enerji arz güvenliğini tehdit eden her türlü saldırının reddedildiği açıklamada, "İran'ın bu saldırıları sürdürmesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2817 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası hukukun ve normların ihlalidir." denildi.

BAE ile dayanışma mesajının verildiği açıklamada, bu saldırıların doğuracağı sonuçlardan İran'ın sorumlu tutulacağı vurgulanarak, Tahran yönetimine derhal ihlallere son verme çağrısı yapıldı.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nda BAE gemisini hedef almasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Söz konusu saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu aktarılan açıklamada, uluslararası su yollarındaki geçişlerin engellenmesi veya ticari gemilerin hedef alınmasına tepki gösterildi.

Hürmüz Boğazı'nın bir baskı aracı olarak kullanılmasının da reddedildiği açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ön koşulsuz olarak derhal açılması çağrısı yapılarak, "Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulmaya devam edilmesi, bölge ülkelerinin hayati öneme sahip çıkarlarını ve küresel ekonomiyi tehlikeye atıyor." denildi.

Açıklamada, BAE ile dayanışma mesajı verildi ve İran'ın bölge ülkelerine ait gemilere yönelik saldırılarına son vermesi çağrısında bulunuldu.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da BAE gemisine yönelik saldırı kınandı.

Bu tür saldırılarla uluslararası hukukun ihlal edildiği belirtilen açıklamada, BAE'nin güvenlik ve istikrarını korumak üzere atacağı her türlü adımın destekleneceği belirtilerek Abu Dabi ile dayanışma mesajı verildi.

Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda BAE merkezli petrol şirketine ait gemiye yönelik saldırı şiddetle kınandı.

İran tarafından gerçekleştirilen bu saldırıların, BMGK'nin 2817 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği aktarılan açıklamada, bunların ayrıca uluslararası sulardaki seyrüsefer güvenliğine ve küresel enerji tedarikine yönelik doğrudan tehditler olduğuna dikkati çekildi.

Bölgede tansiyonu yükselten her türlü eyleme son verilmesi çağrısı yapılan açıklamada, BAE'nin güvenliği için atacağı adımların destekleneceği kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, BAE gemisinin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kalmasını kınadı.

Bahsi geçen saldırıyla BMGK'nin 2817 sayılı kararının ihlal edildiği gibi uluslararası enerji tedariki güvenliğinin tehdit edildiğine işaret edilen açıklamada, BAE'yle dayanışma mesajı verildi ve Abu Dabi'nin güvenliği için alacağı önlemlerin destekleneceği aktarıldı.

BMGK'nin yükümlülükleri doğrultusunda uluslararası su yollarının güvenliğini sağlayacak adımlar atması çağrısının yapıldığı açıklamada, İran da Hürmüz Boğazı'nı açmaya davet edildi.

Körfez İşbirliği Konseyi

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de yayımladığı yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda BAE'ye ait geminin hedef alınmasını "tehlikeli bir saldırı" olarak nitelendirerek kınadı.

İran'ı, bu saldırılarla uluslararası sulardaki seyrüseferi ve uluslararası ticaretin güvenliğini doğrudan tehdit etmekle suçlayan Budeyvi, "İran'ın uluslararası su yollarından birini baskı ve tehdit aracı olarak kullanmasını kesin bir dille reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılara karşı kararlı bir duruş sergilemesi çağrısında bulunan Budeyvi, BAE ile dayanışma mesajı verilerek, Abu Dabi'nin güvenliği için atacağı adımlara destek vereceklerini belirtti.

Suriye

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin BAE'nin yanında olduğu ifade edilerek, uluslararası su yollarında deniz seyrüseferinin güvenliğini hedef alan her türlü eylemin reddedildiği kaydedildi.

Devletlerin egemenliğine ve uluslararası ticaret yollarının güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bu yaklaşımın bölgenin güvenlik ve istikrarının korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.