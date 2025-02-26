Azerbaycan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor
Azerbaycan'da, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de işlediği Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.
Bakü
Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'nda bir araya geldi.
Burada ilk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla resmi tören düzenlendi, ardından anıt halkın ziyaretine açıldı.
Anıta karanfil bırakan vatandaşlar, katliamın kurbanlarını andı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.
Dua eden bazı şehit yakınları ve vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
"Hocalı Katliamı tarihte insanlık adına kara leke olarak geçmiştir"
Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, büyükelçilik çalışanları ile Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek, Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.
Büyükelçi Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ermeni silahlı güçleri tarafından katledilen masum ve sivil 613 insanın acısını hala yüreklerinde hissettiklerini söyledi.
Akgün, "(Hocalı Katliamı) Tarihte insanlık adına kara leke olarak geçmiştir. Biz Azerbaycan halkının acılarını her zaman paylaştık ve paylaşıyoruz. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için Türkiye ve Azerbaycan olarak kardeşliğimizi her alanda pekiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Azerbaycan, Hocalı Katliamı'nın kurbanları için adalet talep ediyor
Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını talep ediyor.
Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği, BM Güvenlik Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi çok sayıda uluslararası kuruluşa ve farklı ülkelerin ombudsmanlarına mektup gönderdi.
Mektubunda Hocalı'da yaşananlardan ve faillerin cezasız kalmasından bahseden Aliyeva, "Uluslararası örgütler ve devletler bu soykırım suçuna kayıtsız kalmamalı. Hocalı soykırımına ilişkin hukuki değerlendirme yapmalı, bu suçun faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için çabalarını artırmalıdırlar." ifadelerini kullandı.
Hocalı'da neler oldu?
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.
Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.
Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek ve esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.