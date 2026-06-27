Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Görüşmede, Trump ve Rubio’nun, ABD’nin Venezuela'ya bu zorlu zamanda desteğini belirttiğini aktaran Rodriguez, "Kurtarma görevlileri, özel ekipman, geçici barınaklar için destek ve etkilenen ailelere insani yardım göndererek müdahale çabalarına destek verme taahhütlerini yinelediler." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da 2 büyük deprem meydana gelmişti

Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360'a yükseldiği bildirilmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 25 Haziran'da, Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, ülkenin Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.