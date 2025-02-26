ABD'de "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" karşıtı kararın okullarda uygulanmaması için dava açıldı
ABD'de öğretmen sendikaları, Başkan Donald Trump yönetiminin "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programlarına karşı kararnamesinin okullarda uygulanmasını engellemek için dava açtı.
Ankara
Amerikan Öğretmenler Federasyonu (AFT) ve Amerikan Sosyoloji Derneği (ASA), Trump yönetiminin kararına uyacağını açıklayan Eğitim Bakanlığına karşı hukuki işlem başlattı.
Maryland'deki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, bu kararın hem öğrenciler hem de ülke için zararlı olacağı savunularak okulların "yaratıcı, yenilikçi ve düşünmeyi teşvik eden kurumlar olması" gerektiği ifade edildi.
Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konularında ders veren okullardan fon kesilmesinin anayasaya aykırı olduğu belirtilen dilekçede, "Hiçbir federal yasa, ırklarla ilgili konuları öğretmeyi engellemez." ifadesi kullanıldı.
ABD'de Maryland Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Adam Abelson, Başkan Trump'ın DEI programlarına karşı imzaladığı kararnameye ilişkin ihtiyati tedbir kararı vermişti.
DEI programı nedir?
"Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" adı altında yürütülen DEI programı çerçevesinde özellikle iş yerlerinde ve okullarda daha "adil ve eşit" ortam oluşturmak için çalışmalar yürütülmüştü.
Öte yandan, DEI, son yıllarda "siyasileştiği ve kendi ideolojisini dikte ettiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.
Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı kararnameyi imzalamış, ardından programın yürürlükten kaldırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı, 1 Şubat'ta "Kimlik Ayları Öldü" başlıklı bildiri yayımlayarak "Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı", "Kadın Tarihi Ayı", "Asya-Amerikan ve Pasifik Adalıların Mirası Ayı", "Ulusal Hispanik Mirası Ayı", "Ulusal Engelli İstihdamı Farkındalık Ayı" ve "Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı" gibi kültürel farkındalık ay ve günleriyle ilgili kutlama veya etkinliklere ev sahipliği yapmak için çalışma saatleri dahil olmak üzere resmi kaynakların kullanılmayacağını açıklamıştı.
Baltimore kenti, iki eğitim kurumu ve bir restoran, bu kararnamenin Kongrenin harcama yetkisini ve ifade özgürlüğü gibi anayasal hakları ihlal ettiğini öne sürerek karşı dava açmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.