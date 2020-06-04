Euro
7.59
Dolar
6.75
BIST 100
109,650.70
Altın
1,710.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'da hafta sonu sert karantina rejimi uygulanacak

Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle ülkede Bakü ve bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak, tüm iş yeri ve mağazalar kapalı olacak.

Ruslan Rehimov   | 04.06.2020
Azerbaycan'da hafta sonu sert karantina rejimi uygulanacak

Bakü

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu sert karantina rejimi uygulanması yönünde karar alındı.

Bakanlar Kurulunun kararı gereği, Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde 6 Haziran'dan 8 Haziran saat 06.00'ya kadar bazı istisnalar dışında halk sokağa çıkamayacak, tüm iş yeri ve mağazalar kapalı olacak, toplu taşıma yapılmayacak, özel araçlarla trafiğe çıkılamayacak.

Karara göre belirtilen tarihte sadece hastaneler, elektrik, su ve iletişim gibi alanlarda hizmet veren kuruluşlar faaliyet gösterecek. Aynı tarihlerde taşımacılık ile petrol ve doğal gaz üretimi de devam edecek.

Başbakan Ali Asadov, yaptığı açıklamada, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vatandaşların büyük bir kısmının belirlenen kurallara ve tavsiyeleri uymadığı için vaka sayısında artış yaşandığını, bu nedenle hafta sonu yeniden sert karantina rejimi uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

Azerbaycan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 24 Mart'ta karantina rejimi uygulanmaya başlamış, 27 Nisan'dan itibaren kısıtlamalar aşamalı şekilde gevşetilmişti.

Nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranda ise günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

Düne kadar toplam 76 kişinin hayatını kaybettiği Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 6 bin 260 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı
Deniz kenarı ve plajlarda, olta balıkçılığı ile yürüme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi
Kovid-19 insan ve gezegen sağlığı arasındaki bağlantıyı hatırlattı
D3 ve B12 vitaminleri ile magnezyum 50 yaş üstü hastalarda Kovid-19'un ilerlemesini önleyebilir
Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı

Sağlık Bakanlığından AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı

Azerbaycan'da hafta sonu sert karantina rejimi uygulanacak

Kovid-19 insan ve gezegen sağlığı arasındaki bağlantıyı hatırlattı

D3 ve B12 vitaminleri ile magnezyum 50 yaş üstü hastalarda Kovid-19'un ilerlemesini önleyebilir

D3 ve B12 vitaminleri ile magnezyum 50 yaş üstü hastalarda Kovid-19'un ilerlemesini önleyebilir
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplara yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi
Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı

Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı