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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'da çocukları da hedef alarak yaptığı katliamın bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacağını belirtti.

Barış Gündoğan   | 12.05.2021
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sabır, ibadet ve rahmet ayı olan ramazanı bir kez daha Kovid-19'un gölgesinde yaşadıklarını kaydetti.

Salgın hastalık ve etkisiz kalan tedbirlerin maddi ve manevi güçlükler yarattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ancak salgın, bu mübarek ayda bize ve tüm insanlığa dayanışmanın, yardımlaşmanın önemini tekrar hatırlattı. Milletimizin bu zor günleri sağlık ve huzur içinde atlatabilmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, tüm dünyanın sosyal devlet ilkesinin önemini anladığı bu zorlu günlerde CHP'li belediyelerin de "Sağ elin verdiğini sol elin görmediği" bir anlayışla, hiçbir vatandaşı ayırmadan, hiç kimsenin yoksulluğunu ifşa etmeden milletle omuz omuza verdiğini aktardı.

Mübarek ramazanın son günlerinde Filistin’de, kutsal topraklarda yaşanan çatışmaların ise kendilerini derinden üzdüğünü bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'da çocukları da hedef alarak yaptığı katliam, bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini alacaktır. Tüm bölge halklarının olduğu gibi, Filistinli kardeşlerimizin de yüzünün gülmesi Türkiye’nin BM'yi harekete geçirecek adımları hızla atmasına bağlıdır. Filistin’i bölgemizde bağımsız bir devlet olarak görmek, en büyük arzumuzdur.

Bu duygularla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi, Kovid-19 mücadelesinde kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı rahmetle anıyorum. Salgına karşı olağanüstü bir çabayla mücadele eden sağlık emekçilerimize; bu zorlu dönemde görev yapan apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz, bakkallarımız ve PTT çalışanlarımız başta olmak üzere, işbaşı yapan tüm emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara."

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