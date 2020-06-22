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Dünya

Azerbaycan Türkiye'den SİHA alacak

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı alacaklarını açıkladı.

Ruslan Rehimov   | 22.06.2020
Azerbaycan Türkiye'den SİHA alacak

Baki

Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun yeni silah ve araç alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Program sunucusunun, "Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Suriye ve Libya'da başarı gösterdi. Azerbaycan'ın Türkiye'den bu araçlardan alma niyeti var mı?" sorusunu Zakir Hasanov, "Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var." şeklinde yanıtladı.

Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da kaydetti.

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