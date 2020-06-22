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Dünya

Kerkük’ün güneybatısındaki DEAŞ operasyonlarında üçüncü aşamaya geçildi

Irak'ın Kerkük kentinin güneybatısında, ordu, polis gücü ve Haşdi Şabi katılımıyla DEAŞ’a karşı başlatılan operasyonların üçüncü aşamasına geçildi.

Ali Makram Ghareeb   | 22.06.2020
Kerkük’ün güneybatısındaki DEAŞ operasyonlarında üçüncü aşamaya geçildi Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Haşdi Şabi 16.Tugay Türkmen Gücü Komutanı Abu Tair, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük, Salahaddin ve Diyala kentleri arasındaki terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik "Irak'ın Kahramanları" operasyonunun üçüncü aşamasının başlatıldığını söyledi.

Operasyonun söz konusu üç kent arasında yaklaşık 1000 kilometrelik alanda bulunan tüm kırsal bölgeleri kapsayacağını aktaran Tair, terör örgütü mensuplarını bölgede etkisiz hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Tair, Irak hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiği bu operasyona Irak ordusu, Irak federal polis gücü ve Haşdi Şabi bünyesindeki Türkmen gücünün de katıldığını kaydetti.

DEAŞ'a yönelik operasyonların ilk aşaması Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Mustafa el-Kazımi’nin talimatıyla 2 Haziran'da başlatılmıştı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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