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Dünya

Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanların bulunması için İnterpol'e başvurdu

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni tim komutanı Üsteğmen Gurqen Alaverdyan'ın ifadesi sırasında, bazı bilgilere ulaşıldığını bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 10.09.2020
Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanların bulunması için İnterpol'e başvurdu

Bakü

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan topraklarında sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanlarla ilgili arama kararı çıkarttı, kararın icrası için İnterpol'e başvurdu.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 23 Ağustos'ta cephe hattında Azerbaycan askerlerince esir alınan Ermeni tim komutanı Üsteğmen Gurqen Alaverdyan'ın ifadesi sırasında, bazı bilgilere ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, Alaverdyan'ın, Vazgen Vartanyan isimli komutanın talimatı üzerine Armen Camalyan ve ismi henüz belirlenmeyen bir askerle Azerbaycan'a karşı sabotaj girişiminde bulunduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Başsavcılık, Ermenistan vatandaşları Vartanyan ve Camalyan'la ilgili, yasa dışı silahlanma, casusluk, organize silahlı baskın, devlet sınırını yasa dışı geçme, terörizme teşebbüs, milli, ırksal, dini nefret veya düşmanlık nedeniyle cinayete teşebbüs maddeleriyle soruşturma başlattı. Mahkeme de ilgili maddeler gereği Vartanyan ve Camalyan'la ilgili gıyabi tutuklama kararı çıkarttı.

Ayrıca Başsavcılık, isimleri belirtilen Ermeni subaylarla ilgili arama kararı çıkarttı ve kararın uygulanması için Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi ve İnterpol'e başvuruda bulundu.

Ermenistan ordusunun keşif timi 23 Ağustos'ta cephe hattının Goranboy ili yönünde sabotaj girişiminde bulunmuş, girişim Azerbaycan askerlerince engellenmişti.

Ermeni askerler kayıp vererek geri çekilmiş, tim komutanı Üsteğmen Gurqen Alaverdyan esir alınmıştı.

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