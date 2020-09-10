Euro
8.84
Dolar
7.45
BIST 100
1,099.06
Altın
1,947.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısına katılıyor
logo
Dünya

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev'in yardımcısı Kiev'de yakalandı

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev'in yardımcısı Kiev'de gözaltına alındı.

Talha Yavuz   | 10.09.2020
Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev'in yardımcısı Kiev'de yakalandı

Kiev

Ukrayna Güvenlik Servisinden yapılan yazılı açıklamada, servisin, Interpol tarafından aranılan DEAŞ terör örgütü liderlerinden birini yakaladığı aktarıldı.

Açıklamada, şüphelinin eski Sovyet ülkesi uyruklu ve DEAŞ terör örgütününün üst yönetiminde olduğu kaydedildi.

Şüphelinin Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Ahmet Çatayev'in yardımcılığını yapmış olduğu belirtilen açıklamada, Suriye ve Irak'ta terör saldırıları ve teröristlerin eğitiminde görev aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelinin 2018'de sahte belgelerle Ukrayna'ya giriş yaptığı, aynı zamanda örgütün hücre evlerini yönetmeye devam ettiği kaydedildi.

Kiev'de yakalanan şüphelinin 40 gün süreyle gözaltında tutulacağı belirtilen açıklamada, iade sürecinin başlatıldığı aktarıldı.

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Çatayev, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 2017'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2016'da düzenlediği terör saldırısında 46 kişi hayatını kaybetmiş, 163 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti
Ankara'da Kovid-19 denetimleri
İran'da son 24 saatte 129 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor
Vali Yerlikaya'dan muhtarlara Kovid-19 denetimlerine destek için çağrı

Benzer haberler

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev'in yardımcısı Kiev'de yakalandı

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev'in yardımcısı Kiev'de yakalandı