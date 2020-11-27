Euro
9.35
Dolar
7.82
BIST 100
1,328.73
Altın
1,785.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak Valiliğinden Irak'ta yakalanan PKK'lı teröriste ilişkin açıklama

Şırnak Valiliği, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'lı teröristin Irak'ta yakalandığını bildirdi.

Ekrem Payan   | 27.11.2020
Şırnak Valiliğinden Irak'ta yakalanan PKK'lı teröriste ilişkin açıklama

Şırnak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çalışmaları kapsamında hakkında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan kaydı bulunan terörist M.Ş. İnterpol Daire Başkanlığı görevlilerince Irak'ta yakalanması sağlanarak, Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan M.Ş, kentteki faaliyetleri ve arama kaydı dolaysıyla Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Şırnak'a getirildi.

Terörist M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 269 bin 650'ye çıktı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı
Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir

Benzer haberler

Şırnak Valiliğinden Irak'ta yakalanan PKK'lı teröriste ilişkin açıklama

Şırnak Valiliğinden Irak'ta yakalanan PKK'lı teröriste ilişkin açıklama

Türk Interpolü, aranan PKK'lı teröristi Irak'ta yakaladı

Hakurk'ta PKK'nın karargah olarak kullandığı 8 odalı mağara imha edildi

İsrail gazetesine konuşan PKK elebaşı Karayılan: AK Parti Batı ve laiklik karşıtı

İsrail gazetesine konuşan PKK elebaşı Karayılan: AK Parti Batı ve laiklik karşıtı
İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

İzmir merkezli PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı
Başkentte terör propagandası operasyonu: 10 gözaltı

Başkentte terör propagandası operasyonu: 10 gözaltı