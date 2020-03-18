Euro
7.05
Dolar
6.47
BIST 100
86,363.22
Altın
1,503.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Avusturya’da böbrek ve şeker hastalığı bulunan Türk genç Kovid-19’dan öldü

Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Aşkın Kıyağan   | 18.03.2020
Avusturya’da böbrek ve şeker hastalığı bulunan Türk genç Kovid-19’dan öldü

Viyana


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişinin 28 yaşındaki Yonca Akyol olduğunu söyledi. 

Büyükelçi Ceyhun, baba Mustafa Akyol ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı.

Avusturya'da Kovid-19'dan ölen ilk Türk

Avusturya'da ilk defa bir Türkün koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirten Ceyhun, aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

Ceyhun, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın aileyle temas halinde olduğunu belirterek, merhumenin naaşının bugün mümkün olduğunca hızlı şekilde defnedileceği bilgisini paylaştı.

Öte yandan baba Mustafa Akyol, böbrek ve şeker hastalığı bulunan kızına koronavirüs teşhisi konulduğunu ve geçen hafta perşembe gününden bu yana yoğun bakımda tutulduğunu anlattı.

Akyol, hastaneden edindikleri bilgiye göre kızlarının sabah erken saatlerde hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Kızımın annesi ve ablası çok kötü durumdalar, hem kızımızı bu kadar genç yaşta yitirmiş olmak hem de elimizden hiçbir şeyin gelmemesi, kızımızı son bir kez görememiş olmak bizleri perişan etti." dedi.

Hem büyükelçinin hem de başkonsolosun kendisini arayarak olayla yakından ilgilendiğini aktaran Akyol, konsolosluktan yetkililerin Avusturya makamlarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı da Avusturyalı yetkililerle görüşerek başta vefat eden ailenin yakınları olmak üzere gerekli testlerin yapılması, psikolojik ve fiziki her türlü desteğin verilmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 1471'e, hayatını kaybedenlerin ise 3'e yükseldiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ve Çin arasında koronavirüsün menşei ile ilgili süren tartışmaya İran da katıldı
65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi
İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir
Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı
ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

Benzer haberler

65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi

65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi

İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir

Yunanistan'da koronavirüs orduya sıçradı

Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yayındayız

Telekom operatörlerinden ortak açıklama: Vatandaşlarımızın yayındayız
Avrupalı liderlerin açıklamaları panik havasını artırıyor

Avrupalı liderlerin açıklamaları panik havasını artırıyor
İnsan hakları örgütlerinden Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısı

İnsan hakları örgütlerinden Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısı