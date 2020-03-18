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Dünya

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı: 3 ölü, 9 yaralı

Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden kurtuluşunun ikinci yılını kutlayan Afrin ilçe merkezine düzenlediği saldırıda 3 sivil öldü, 9 sivil yaralandı.

Ömer Koparan,Mümin Altaş   | 18.03.2020
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler Afrin'e saldırdı: 3 ölü, 9 yaralı

Afrin/Ankara

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Afrin ilçe merkezindeki sivilleri hedef aldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/YPG, Afrin şehir merkezine attığı 5 Grad füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı." ifadesine yer verildi.

Afrin ilçe merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart 2018'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Terör örgütü, Afrin ve Azez'de Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Teröristler, son olarak 29 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezini çok namlulu roketatarlarla hedef almış ve 4 sivili yaralamıştı.

Saldırıların Afrin ilçe merkezinin terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılmasının ikinci yıl dönümünde yapılması dikkat çekti.

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