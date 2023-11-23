Dolar
28.81
Euro
31.41
Altın
1,992.53
ETH/USDT
2,060.50
BTC/USDT
37,311.00
BIST 100
8,019.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'nın balıkçı kasabaları fare istilasıyla mücadele ediyor

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki balıkçı kasabaları, aylardır bölgeyi istila eden farelerle mücadele ediyor.

Dildar Baykan Atalay  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Avustralya'nın balıkçı kasabaları fare istilasıyla mücadele ediyor

Ankara

ABC News'un haberine göre, balıkçı kasabalarına yakın bölgelerde artan fare nüfusu nedeniyle yiyecek aramak için kıyı bölgelerine gelen fareler, kasabaları istila etmiş durumda.

Balıkçı teknesi sahibi Jemma Probert, ABC News'a yaptığı açıklamada, kıyı bölgesine gelen farelerin dalgalarda boğulup tekrar kıyıya vurduğunu belirtti.

Öte yandan balıkçılar, kasabaları istila eden farelerin, balıkçı gemilerinin içindeki milyonlarca dolarlık ekipmana da zarar vereceği endişesini taşıyor.

Queensland Üniversitesi Ekoloji Doçenti Luke Leung, yıl başındaki rekor yağışların farelerin daha çok üremesine yol açtığını ve haziran ayından bu yana istilaların görüldüğünü aktardı.

Bölgede en son fare istilası 2011'de görülmüştü.

    Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
    İlgili konular
    Bu haberi paylaşın
    Yaralı 3 Gazzeli çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
    Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine getirildi
    "Doğu Akdeniz 2023 Tatbikatı"nda "Muharip olmayanların tahliyesi harekatı" yapıldı
    Türkiye Innovation Week başladı
    Denizli'de turistleri taşıyan otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 30 kişi yaralandı

    Benzer haberler

    Avustralya'nın balıkçı kasabaları fare istilasıyla mücadele ediyor

    Avustralya'nın balıkçı kasabaları fare istilasıyla mücadele ediyor

    Batı Avustralya'da süren orman yangınları nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi

    Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletinde orman yangını alarmı verildi

    Filistin-Avustralya maçına, destek mesajları damga vurdu

    Filistin-Avustralya maçına, destek mesajları damga vurdu
    Avustralya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

    Avustralya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
    Avustralya, Yüksek Mahkemenin kararıyla serbest kalan sığınmacılar için yeni yasa tasarısı sundu

    Avustralya, Yüksek Mahkemenin kararıyla serbest kalan sığınmacılar için yeni yasa tasarısı sundu
    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
    Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet