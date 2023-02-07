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Dünya

Avustralya ve Yeni Zelanda liderleri, "Çin ile işbirliği" mesajı verdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Yeni Zelandalı mevkidaşı Chris Hipkins, bir araya gelerek Çin ile işbirliğinin yanı sıra bölgesel konuları görüştü.

Mehmet Alaca   | 07.02.2023
Avustralya ve Yeni Zelanda liderleri, "Çin ile işbirliği" mesajı verdi

Ankara

Hipkins, selefi Jacinda Ardern'in ocak ayındaki sürpriz istifasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini Avustralya'ya yaptı.

Avustralya Başbakanı Albanese ve Hipkins, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Hipkins, ülkesinde başbakanlar değişse de dış politika pozisyonlarının değişmediğini belirterek, "Hükümetin dış politikası, Başbakan Ardern dönemindekiyle aynı." dedi.

Çin'in Güney Pasifik'teki baskılarından endişe duyup duymadığına ilişkin soruya Hipkins, "Çin, Yeni Zelanda için son derecede önemli bir ortak, çok önemli bir ticaret ortağı ve diğer alanlarda da ortak." yanıtını verdi.

Hipkins, Çin ile yaşanan anlaşmazlıkları dile getirmeye devam edeceklerini ancak Pekin ile ilişkiyi güçlendirmek için çaba göstermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Albanese ise Avustralya'nın ulusal çıkarları için Çin ile iyi ticari ve ekonomik ilişkileri yeniden tesis etmenin önemine dikkati çekerek, "Çin konusundaki tavrımız net. Elimizden geldiğince işbirliği yapacağız, gerektiğinde fikir ayrılığına düşeceğiz ve ulusal çıkarlarımızı gözeteceğiz." dedi.

Albanese hükümeti, önceki hükümetin 9 yıllık iktidarında zarar gören Avustralya-Çin ticari ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Çin ve Avustralya ticaret bakanları dün ilişkileri normalleştirme amacıyla bir araya gelmişti.

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