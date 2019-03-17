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Dünya, Yeni Zelanda'da İslam Düşmanı Saldırı

Erdoğan’ın 'Yeni Zelanda' tepkisine Senegallilerden destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Yeni Zelanda’daki iki camiye düzenlenen terörist saldırıya gösterdiği tepki, Senegal’de sosyal medyada büyük destek gördü.

Alaattin Doğru   | 17.03.2019
Erdoğan’ın 'Yeni Zelanda' tepkisine Senegallilerden destek

Dakar

Senegal'den yayın yapan "sunubuzzsn.com" internet sitesinde, “Yeni Zelanda’daki terör eylemi: Erdoğan’ın Batı medyasına öfkesi” başlığıyla haber yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, saldırının ardından Twitter'daki hesabından paylaştığı kınama ve başsağlığı mesajlarına yer verilen haberin sosyal medya paylaşımına Senegalliler, yaptıkları yorumlarla Erdoğan'a desteklerini ifade etti.

Habere, "Türkiye’nin Cumhurbaşkanının dünyada Müslümanları savunan tek lider olduğunu düşünüyorum, Allah onu korusun.”, “Ben Hristiyan'ım ama kesinlikle haklı, iki yüzlü liderlere sadece o karşı duruyor, onu selamlıyorum.”, “Erdoğan, (Cemal) Kaşıkçı olayında dahi Suudi Arabistan kralının yüzüne gerçekleri haykırdı”, “Erdoğan Batı’nın iki yüzlülüğünü her yerde söylüyor”, “Bu büyük Beyefendi’ye saygı gösterin. Eğer bütün Müslüman liderler Erdoğan gibi olsaydı İslam bugün daha farklı konumda olurdu.” şeklinde yorumlar yapıldı.

"Sadece eylemci Müslüman ise inancıyla sıfatlandırılır"

Öte yandan haberde, Erdoğan’ın 21 Eylül 2017'de ABD'de yaptığı, “Dünyanın her yerinde, farklı inanç gruplarına mensup kişiler tarafından düzenlenen terör eylemleri oluyor ancak sadece fail Müslümansa bunun adının "İslami terör" olarak ifade ediliyor. Şayet fail başka bir inanca mensupsa bu eylem adli vaka sınırının ötesine geçirilmeden gündemden düşürülüyor. Bugüne kadar hiç 'Hristiyan terörü', 'Yahudi terörü', 'Budist terörü' şayet kişi herhangi inanca mensup değilse 'ateist terörü' diye bir şey işittiniz mi? Myanmar'da katledilen Müslümanlarla ilgili böyle bir nitelemeyi hiç duydunuz mu? Duyamazsınız, çünkü sadece eylemci Müslüman'sa inancıyla sıfatlandırılır, değilse hiç sözü edilmez. Bu tavır asla iyi niyetli değildir, bilakis küresel İslamofobi'nin bir parçasıdır.” konuşmanın yer aldığı video, Fransızca altyazılı olarak eklendi.

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