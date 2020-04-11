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Dünya, Koronavirüs

Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 56’ya çıktı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir kişinin daha yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle ülkedeki ölü sayısı 56’ya yükseldi.

Recep Şakar   | 11.04.2020
Avustralya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 56’ya çıktı

Queensland


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni Güney Galler Sağlık Bakanı Brad Hazzard tarafından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19’a yakalanan 91 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Böylece Kovid-19'dan ölenlerin sayısı NSW’de 23’e, Avustralya genelinde ise 56’ya yükseldi.

Öte yandan, yaklaşık 338 bin kişiye yapılan testler sonucunda Kovid-19’a yakalandığı belirlenen 6 bin 290 kişiden 15’inin kritik durumda olduğu, 3 bin 141’inin de iyileştiği açıklandı.

Kurallara uymayanlara 1 milyon dolardan fazla ceza kesildi

NSW, Victoria, Queensland ve Batı Avustralya eyaletleri emniyet birimlerinden yapılan açıklamalara göre, son 24 saat içinde Kovid-19 yasaklarına uymayan yaklaşık 950 kişiye 1 milyon dolardan fazla para ceza kesildi.

Önlemler kapsamında ibadet yerleri, yüzme havuzları, müzeler, kütüphaneler, plajlar gibi halkın toplanma alanlarının kapatıldığı Avustralya’da, sağlık ihtiyacı, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kuralları yürürlükte bulunuyor.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yanı sıra acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklandı.

Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya’da yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

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