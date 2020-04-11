Euro
7.35
Dolar
6.72
BIST 100
96,604.23
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 256'ya, Mısır'da 135'e, Fas'ta 107'ye yükselirken, Tunus'ta toplam vaka sayısı 671 oldu.

Çağrı Koşak   | 11.04.2020
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, 21 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 256'ya çıktığını söyledi.

Ülkede 21 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 1761'e ulaştığını kaydetti.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 135'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 95 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1794'e çıktığı ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha salgın nedeniyle vefat ettiği ve toplam can kaybının 107'ye çıktığı duyuruldu

Ülkede 74 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı belirtilen açıklamada, toplam vaka sayısının 1448 olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 yeni Kovid-19 vakasının kaydedildiği ve toplam enfekte kişi sayısının 671'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede en son Kovid-19 kaynaklı can kaybı 25 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek
Arjantin'de karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan 'sokağa çıkma yasağına uyun' çağrısı
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor

Yemen'de geçici başkent Aden koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı

Yemen'de geçici başkent Aden koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı
Avustralya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55’e çıktı

Avustralya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 55’e çıktı
Arjantin'de karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı

Arjantin'de karantina 26 Nisan'a kadar uzatıldı