Euro
6.99
Dolar
6.49
BIST 100
85,195.39
Altın
1,499.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7’ye çıktı

Avustralya’da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 7’ye, virüs nedeniyle hastalananların sayısı 756’ya yükseldi.

Recep Şakar   | 20.03.2020
Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7’ye çıktı

Melbourne


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni Güney Galler (NSW) Eyaleti Sağlık Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Sydney’deki Ryde Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 81 yaşındaki kadın hasta hayatını kaybetti.

Dün gece yaşanan can kaybıyla birlikte NSW’de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6’ya çıkarken, toplam can kaybı 7’ye ülke genelindeki vaka sayısı ise 756’ya yükseldi.

Kovid-19’un ilk görüldüğü 25 Ocak'tan itibaren vakaların hızla artması üzerine dün alınan yeni önlemleri açıklayan Başbakan Scott Morrison, Avustralya vatandaşları, oturma izin olanlar ve onların aile fertleri haricindeki kişilerin bugün saat 21:00’den itibaren ülkeye alınmayacağını açıklamıştı.

Yasak dışında tutulanlara da ülkeye girdiklerinden itibaren 14 gün boyunca kendi kendilerini karantinaya alma zorunluğu getirildi. Karantina kurallarını ihlal edenlere para ve hapis cezası verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus ve Macaristan'dan gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi
Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi
Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7’ye çıktı
İran: Koronavirüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz

Benzer haberler

Tunus ve Macaristan'dan gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Tunus ve Macaristan'dan gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, ikinci kez 'ülke içi kaynaklı' vaka tespit edilmedi

Avustralya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7’ye çıktı

İran: Koronavirüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz

İran: Koronavirüsle ilgili oranları dürüst bir şekilde açıklıyoruz
New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktı

New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktı
Peru'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm

Peru'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm